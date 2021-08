Ginawang COVID bakuna! Ivermectin pampurga ng hayop, ubos

Sa kabila ng babala ng mga eksperto na huwag gamiting alternatibong gamot kontra COVID-19 ang Ivermectin, marami pa ring matitigas ang ulong gumagamit nito.

Sa Oklahoma ay sold out na ito.

Ayon sa ulat, tumaas ang sales at demand ng ivermectin lalo na noong magsimula ang pandemic.

Mas bumenta ito nang umuso sa TikTok ang paggamit ng naturang gamot.

Giit ng isang beterinaryo, hindi ito dapat gawing gamot ng mga tao lalo pa’t malinaw na nakasaad sa lagayan nito na ito ay “Not For Human Consumption.”

“We commonly would see it in dogs and cats for heartworm prevention would be a common use for ivermectin,” paliwanag ni Dr. Rosslyn Biggs mula Oklahoma State University College of Veterinary Medicine. “We regularly use it in other species like cattle and horses to treat internal and external parasites,” dagdag pa niya.

Una nang nilinaw ng US Food and Drug Agency na hindi gamot o proteksyon ang ivermectin sa coronavirus. (VA)