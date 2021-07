Ginawang confetti ang pera

Ano kayang gustong sabihin ng panaginip ko na ito? Ang eksena kasi ay nagtapon ako ng pera sa mga bisita na dumating sa bahay. Hindi ko kilala ang lahat ng mga taong nagpunta sa bahay sa panaginip ko, pero ilan sa kanila ay mga kamag-anak din namin. Noong una, binigyan ko sila ng pagkain at inumin, parang may handaan kasi sa amin nun, pero sa huli bago sila lumabas sa bahay ay umakyat daw ako sa hagdan tapos nagtapon ng perang papel sa kanila, sabi ko daw ay para suwertehin din sila. Kaya lang imbes na mag-unahan para kunin ang pera, parang simpleng papel lang ito na nalaglag dahil hindi naman nila ito kinuha. Pagtapos nun umakyat ako sa taas ng bahay tapos nakita ko sa bintana na may nalalaglag din na pera sa labas, ‘yun pala ay nagtatapon din ng pera ang mga kapitbahay.

– TinTin

Ang panaginip tungkol sa pagtatapon ng pera ay posibleng maging babala sa iyo o kaya’y paalala na sa ngayon ay nasa estado ka ng pagdadalawang-isip sa sarili o hindi ka pa rin sigurado sa ilang desisyon mo.

Maaaring sa labas ay malakas na katangian ang pinapakita mo pero sa iyong loob ay may nais kang ihingi ng tulong. Pwede ring hindi ka nakakakita ng progress o pag-unlad sa iyong buhay kahit gumagawa ka ng effort para magbago o umangat sa kalagayan mo ngayon. Tumutukoy din ito sa kawalan mo ng lakas o tipong wala kang magawa sa ilang stiwasyon ng buhay mo.

Senyales din ito na alam mo o aware kang may tao sa iyong buhay ngayon na hindi nakakabuti para sa iyo, pero hindi mo siya maitaboy kahit anong gawin niya.

Hindi lang yaman ang ibig sabihin ng pera, sumisimbolo kasi ang pera sa panagingip sa pagkakaroon mo ng self-confidence at mataas na pagpapahalaga sa sarili. Kapag napanaginipan mo na nakahanap ka ng pera nangangahulugan ito na maaaring mayaman ka sa aspekto ng pag-ibig, ispiritwal o kaalaman.

Pero dahil sa iyong panaginip, tinatapon mo ang pera at nakakita ka rin ng nagtatapon nito, maaaring sinasabi nito na may insecurity ka o feeling mo ay may kulang pa sa iyo na pumipigil para makuha mo ang tagumpay. Pwedeng naiisip mo rin na hindi nakikita ng iba ang effort o talento mo.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.