‘Ginapang ako ni Korina’

Hindi na nakapag­timpi at tuluyan nang sumabog ang matagal nang kinikimkim na sama ng loob ni Cagayan Go­vernor Manuel Mamba laban kay dating Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Manuel ‘Mar’ Roxas at asawa nitong si broadcast journalist Korina Sanchez dahil sa umano’y pagtraydor sa kanya noong nakaraang eleksyon.

Inamin ni Mamba na hanggang ngayon ay nakatanim sa kanyang dibdib ang sama ng loob sa mag-asawa dahil sa pagtarak umano sa kanyang likod para lang maisulong ang pulitikal na interes ng mga ito.

Mahigit isang taon na aniya ang lumipas pero hindi pa rin siya maka-move on sa katrayduran ng mag-asawang Roxas dahil lagi umano niyang naaalala ang ginawang pakikipag-usap nina ­Korina at Quezon City 6th District Rep. Kit Belmonte, na kapwa kasamahan noon sa Li­beral Party (LP), sa mga kalaban niyang kandidato sa pagka-gobernador.

“Alam n’yo ba ‘yung nangyari sa akin noong election, kung paano ako tinraydor. Ako, you treat me the way I should treat you. Kung hindi ako magtatraydor sa ‘yo, huwag mo akong traydorin. Wala pang presidente na nagtraydor sa akin,” ayon kay Mamba.

Ibinunyag pa ng go­ber­nador na may inutusan si Roxas para ipaalam sa kanya na muli itong tatakbo sa Senado at hinihiling nitong tulungan siyang makuha ang suporta ng kanyang lalawigan.

“Kaya nga nu’ng nagpasabi si Mar sa akin na tatakbo raw siyang senador, ang sabi ko naman sabihin ninyo sa kanya na zero siya sa Tuao. Pinasasabi ko rin kay Mar na huwag niyang traydurin ang mga taong tapat sa kanya tulad ng ginawa nila sa akin noong nakaraang eleksyon,” dagdag ni Mamba.

Nakakuha si Roxas ng 14,508 boto sa bayan ni Mamba na sinundan ni dating Vice President ­Jejomar Binay na mayroong 4,799 boto.

Samantala, sumumpa na si Mamba bilang bagong provincial chairman ng Partido Demokratiko Pilipino–Lakas ng Bayan (PDP-Laban).

Sinabi ng opisyal na hindi niya kilala si Pa­ngulong Rodrigo Duterte pero agad niya itong hina­ngaan dahil ito lang aniya ang nakagawa ng mga pagbabago sa Cagayan na hindi naaksiyunan ng dati niyang kinaanibang partido, tulad ng pagsipa sa mga abusadong opisyal sa lalawigan.

Dagdag ni Mamba, bilang dating regional chairman ng LP sa Cagayan Valley noong 2016 elections ay ilang ulit na niyang hiniling kay da­ting Pangulong Benigno Aquino III na resolbahin ang katiwalian sa gobyerno, illegal gambling at operasyon ng black sand mining sa kanilang lalawigan pero hindi aniya ito umaaksyon.





Nanahimik umano siya sa gabinete ni Aquino kung saan ay pinamumunuan niya ang Presidential Legislative Liaison Office (PLLO).

Samantala, wala pang reaksyon ang mag-asa­wang Roxas sa ibina­batong alegasyon ng da­ting kasamahan sa LP.