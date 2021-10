Ginamit sa fake news: Joey solid suporta kina Ping-Sotto

Supalpal sa “Eat Bulaga” host na Joey De Leon ang gumamit sa pangalan niya para magpakalat ng fake news tungkol sa pagbitiw raw niya ng suporta sa tambalang Ping Lacson-Tito Sotto sa 2022 national elections.

“Anak ng pating eh halos pitong buwan pa bago mag-election pero nagkalat na fake news! Kesyo ako daw, gamit ang mukha at pangalan ko, iniendorso ang isang kandidato!,” sabi ng Pinoy Henyo Master.

“Pwede ba, nasa litratong ito natural ang aking iboboto. Eh PITONG presidente na kaming magkakasama! Kailangan pa bang i-explain yan? Dun sa mga “friends” ko kuno, fact check muna before posting! Erection ang problema ko hindi election! Ginagalit nyo ‘ko eh!,” sabi pa ni Joey sa kaniyang post na naka-tag si @helenstito.

Makikita nga sa larawan ng veteran tv host na pinalabas na may ibang kandidatong sinusuportahan ito. Pero kung mapanuri ang netizens, halatang-halata naman na edited ang larawan. Maging ang caption na idinakit sa larawan ay kaduda-duda.

Ang malungkot nga lang, may iilan na naniwala dahil ni-like, nag-comment at may nag-share pa.

Kilalang mahusay na gumamit ng mga pahiwatig si Joey na sobrang likot ng utak sa pag-iisip. Sinabi niya dati sa pagsuporta kina Ping at Tito na “too” good ang dalawa kapag nagsama, at ang “too” ay puwede ring “two.”

Ngayon naman sa PITOng presidente na binanggit niya, puwede ring maglarawan sa tambalan Ping at Tito na kapag pinagsama eh “PiTo.” At dahil umaariba na ang tambalang PiTo, hindi nakapagtataka na marami pang fake news ang maglabasan para gibain ang dalawa na walang atrasan sa pagtakbong presidente at bise presidente ng bansa.