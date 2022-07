Ginamit ako ng Diyos – Herlene

Hindi akalain ni “Hipon Girl” Herlene Nicole Budol na magiging daan siya upang muling makabalik sa kanyang pamilya ang isang matandang lalaki na kinukupkop sa kanlungan para sa mahihirap.

“OMG…tumaas po balahibo ko. Akalain mo ‘yung sa simpleng pagtulong ko ay may isang pamilya tayo mapagbubuklod-buklod at muling makakasama,” sabi ni Herlene.

Kinilabutan nga ang Binibining Pilipinas candidate nang mabasa nito ang isang comment sa kanyang post tungkol sa isang charity event niya sa Missionaries of the Poor na nagsasabing kilala nito ang lalaking nasa picture, na ang buong akala nila ay pumanaw na.

Sabi ni Real Aneth Florendo Tianela, naglayas umano ang matandang lalaki noon, na ang pangalan ay Danny. Nang hindi na nila mahanap ay inakala nilang patay na ito. Marami pang komento na nagsasabing kakilala nila si Danny kaya naman lumaki ang tsansa na makauwi na itong muli sa kanyang pamilya.

Lahat ito ay dahil sa post ni Herlene, kaya’t nais niyang naroon din siya sa muling pagtatagpo na iyon.

“Gusto ko itong ma-witness at ma-meet ‘yung nag comment at kasama uli si Tatay Danny sa Missionaries of the Poor,” sabi niya.

Tila nga raw ginamit siya ng Diyos para sa ganitong mga tagpo.

“Iba ka talaga Lord. Ang lakas ko Sayo at ginawa mo akong instrumento. sa ganitong paraan. Mas pag bubutihan ko pa at ipagpapatuloy ko pa ang aking pagtulong at makita ko pa ang purpose ko sa buhay. Gabayan nyo pa ako Lord,” sey pa ni Herlene.

Humanga naman ang mga netizen, fan ni Herlene sa ginintuang puso nito sa pagtulong sa mga nangangailangan. Wish nila na makapag-uwi ito ng korona sa Bb. Pilipinas sa Hulyo 31.

Inalala rin niya ang kanyang lola na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Matatandaang pumanaw na ito noong Hunyo.

“To my Nanay Bireng sa heaven. Salamat at alam ko andyan ka lang as my guardian angel,” sey pa ng kandidata mula sa Angono, Rizal. (Batuts Lopez)