Ginagawang iputan ng mga Tsino

Habang nakatambay, ginagawa palang malaking poso-negro mga tropapips ng daang-daang barko ng Tsino ang West Philippine Sea at iba pang bahagi ng South China Sea.

Pero bago natin pag-usapan ang pagiging salaula ng mga intsik na sakay ng mga barko sa WPS at SCS, alalahanin muna natin ang anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa The Hauge arbitral ruling laban sa China.

Ngayong wala na si dating Pangulong Noynoy Aquino o PNoy, mistulang pamana na niya sa atin ang ginawang paninindigan ng kaniyang administrasyon na dalhin sa international arbitration court ang dambuhalang China.

Parang panabong na manok na na-tsupe ang Tsina sa ginawa ng Pilipinas at hindi nakilahok sa paglilitis dahil alam nilang pupulutan sa kangkungan ng sementeryo ang ginagawa nilang pag-angkin sa WPS, partikular sa Scarborough o Panatag shoal, kung saan itinataboy nila ang mga kababayan nating mangingisda.

Marahil sa ngayon mga tropapips eh hindi natin lubos na nararamdaman ang tagumpay sa naturang desisyon dahil nandiyan pa rin sa WPS ang mga Tsino, at BFF ng kasalukuyang administrasyon ang China.

Pero dahil sa ginawa ng Pilipinas, walang magiging legal na basehan ang Tsina na agawin ang WPS at angkinin ang halos buong SCS sa pamamagitan ng kanilang ilusyon na nine-dash line map.

Dahil kapag ginawa nila ‘yan, parang kumuha ng giant clam o taklobo sa WPS ang China at ipinukpok nila sa kanilang bumbunan. Batay kasi sa napanalunang desisyon ng Pilipinas, hindi kinikilala ng international court ang nine-dash line map.

At ‘yan ang gagamitin ng ibang bansa gaya ng Amerika, Britanya at iba pang bansa mapanatiling bukas sa komersiyo ang bahaging iyong ng karagatan na para sa lahat at hindi puwedeng kontrolin ng China.

In short, hindi lang sa mga Pinoy may pamana si PNoy kung hindi sa buong mundo.

Samantala, kadiri at hari ng dugyot ang mga tsekwa na sakay ng daang-daang barko ng China na nagbabantay sa WPS at SCS dahil sa dagat na lang nila itinatapon ang lahat ng kanilang dumi–pati na ang ebak nila.

Batay iyan mga tropapips sa isiniwalat ng isang US geospatial firm na Simularity, na nakikita nila sa satellite ang dami na itinatapon ng mga barko ng China sa bahagi ng WPS at SCS. Mistulang ginagawa nilang malawak na iputan o poso negro ang ating karagatan.

Lasang ebak kaya ang mga galunggong na nahuhuli ng mga Intsik sa WPS at pagkatapos eh ini-export sa atin sa Pilipinas? Mantakin mo, isdang galing sa tubig natin pero kailangang i-export sa atin dahil pinagbabawalan ang mga kababayan natin na mangisda doon?

Babala ng eksperto, may pangmatagalang epekto sa karagatan ang kababuyan na ginagawa ng mga Tsino sa WPS at SCS.

Masisira nito ang karagatan at maaaring pagmulan ng problema sa suplay ng pagkain–partikular sa isda.

Pero kung ebak ng mga intsik ang magiging lasa ng isda na mahuhuli sa WPS, hayaan na ang natin na ang mga kababayan nila kumain. O kaya naman, maipon sana ang lahat ng kanilang epek at maging tsunami na tatabon na parang “tae-bomb” sa ginawa nilang mga pekeng isla. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”