Gina Pareno naisalba ng TikTok sa kabaliwan

Si Gina Pareno na nga ang pinakasikat na lola sa TikTok. Panalong-panalo ang kanyang mga entry.

Umabot na nga sa 1.6M ang kanyang mga follower, at kulang-kulang 9M na ang like ng mga video niya bilang si @yourlolagets.

Aliw naman kasi ang mga TikTok post niya, na ginagawa niya ang lahat, mula sa pag-arte, pagtawa, pagsayaw, at pagloka-lokahan, na patok sa kanyang mga fan.

Pero rebelasyon ni Tita Gina, malaking bagay ang nagawa sa kanya ng TikTok. Sa haba nga raw ng lock down dahil sa pandemya, lalo na sa mga senior citizen na bawal lumabas, possible talaga na may mga matatanda na mawala sa sarili sa sobrang bugnot, inip sa loob ng bahay.

“Kung hindi dahil sa TikTok, baka baliw na ako ngayon. Nag-TikTok ako, nakakaarte ako sa kuwarto ko sa bahay. So, hindi na ako baliw ngayon. Dahil sa TikTok nakaraos ako. Nakaka-communicate ako sa kanilang lahat. Masarap pakiramdam `yon.

“Sa totoo lang, kung hindi ako nag-TikTok, baka baliw na ako ngayon. Sa TikTok nakakapag-ayos ako kahit nasa bahay lang. Kaya thank you talaga sa lahat na naa-appreciate ang ginagawa ko,” sabi ni Gina.

Anyway, bida nga sa Tililing si Gina, at sabi nga niya, “Bago niyo husgahan ang movie, panoorin niyo muna.”

Kasama rin sa Tililing sina Baron Geisler, Candy Pangilinan, Donalyn Bartolome, Chad Kinis, sa direksiyon ni Daryl Yap.

Binuking ni Bossing:

Si Pauleen ang nanligaw sa kanya

Ang bongga ng ika-10 anibersaryo ng ‘Tunay na Buhay’ ngayon (Feb. 24) dahil ang ‘everybody’s favorite’ na si Bossing Vic Sotto ang guest nila, ha! At siyempre, kasama pa ang misis niyang si Pauleen Luna, ha! Binuking nga ni Bossing kung paano siya niligaw-ligawan ni Pauleen, ha! Na siyempre ay inalmahan naman ni Poleng.

Well, saksi nga kami sa love story nina Bossing at Poleng noon, dahil madalas ay nakakasama kami sa mga show ng Eat Bulaga sa abroad. At saksi nga ako kung paano maasikaso talaga si Poleng kay Bossing.

Sa unang pagkakataon, ibabahagi ni Bossing ang kaniyang mga personal na kuwento magmula sa kaniyang pagkabata, pagsisimula sa industriya ng showbiz, at mga prinsipyo bilang isang ama.

Ibinahagi rin ni Bossing ang ilang detalye tungkol sa kanilang relasyon, maging ang favorite bonding moments nila ni Tali.

Siyempre hindi rin pahuhuli ang mga “Dabarkads” sa pagre-reveal ng mga trivia tungkol sa kaniya!

Samahan si Pia Arcangel sa 10th anniversary episode ng “Tunay na Buhay” ngayong Miyerkules (Feb. 24), 11:30 pm pagkatapos ng “Saksi” sa GMA Network.