Gina Alajar sa mga youngstars “Huwag maniwala sa tilian ng fans!”

By Rommel Gonzales

May payo ang direktor at Start-Up Ph actress na si Ms. Gina Alajar sa mga kabataaang artista ngayon.

“Yung applause, yung sigawan, yung trending, yung likes sa ating mga posts, sa ating mga Youtube, you know sometimes, it could be, yung sigawan ng fans, sometimes it can be overwhelming.

“But I tell you don’t believe that. Don’t believe that. Because as you grow older, two or three years from now people will scream at another personality, at another celebrity.

“Ganyan lang ang buhay, paikut-ikot lang ang buhay. Ngayon kayo ang sinisigawan, two, three years later, iba na, and you are in a different level. And then after three years you’re in a different level, iba na naman ang nasa posisyon ninyo.

“Walang nakaka-stay sa isang posisyon forever.

“You have to grow. You have to adjust. And always put your feet on the ground. Yun lang. Marami ng artistang nagdaan, marami ng artistang nawala, sumikat at nawala.

“Huwag nyong ilagay sa ulo ninyo yung sigawan at yung trending, huwag nyong ilagay sa ulo ninyo. Just be level-headed and be humble all the time.”