Gimik sa bar, palaruan ng mga bata bawal pa – DTI

Malabo pang makapagsaya ang mga mahilig sa gimik dahil hindi pa pinapayagan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na magbukas ang mga bar at kahalintulad na establisimiyento.

Ito ang inihayag sa Laging Handa public briefing ni Department of Trade and Industry (DTI) Undersecretary Ireneo Vizmonte sa kabila ng go signal ng IATF na magbukas na ang mas maraming negosyo at establisimiyento matapos ibaba sa alert level 3 ang Metro Manila.

Sinabi ni Vizmonte na nasa negative list pa ang mga nabanggit na negosyo gayundin ang mga palaruan para sa mga bata kaya hindi pa pinayagang magbukas.

Pero sa kabuuan aniya, marami nang mga negosyo ang pinayagang magbukas sa alert level 3 na ikinatuwa ng business sector.

“Lahat po ay napapayagan nang magbukas maliban lang doon sa mga nasa negative list po natin na mga negosyo tulad po noong mga bar and mga karaoke at kid amusement — `yan lamang po `yong mga establisimiyento na hindi pinapayagan,” ani Vizmonte.

Mahirap umanong masunod ang mga basic health protocol sa loob ng bar at maging sa mga palaruan ng bata dahil dikit-dikit at hindi maiwasang magsiksikan lalo na kapag nagkakasayahan na ang mga ito. (Aileen Taliping)