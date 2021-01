Gil’s Magic may laban

BAKBAKAN ang 13 tigasing kabayo sa PHILRACOM Rating Based Handicap System Class 3 Division Linggo sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite.

Tiyak na mahihirapan ang mga karerista sa pagpili ng tatayaan na kabayo dahil balanse at halos lahat ay may malaking tsansang manalo.

Maging sa karera tipster ng programa ay magkakaiba ang napipisil na pang-primera sa event na may distansyang 1,400 metro.

Posibleng magdomina sa bentahan sina Gil’s Magic, After Party at Fire Council pero ayon sa mga karerista ay maraming puwedeng tumalo sa tatlong nabanggit na kabayo.

“Mahirap na karera kahit tatlo ang kunin mo hindi pa rin sigurado na makakapuntos,” saad ni Virgillo Mendoza, mahigit 20 taon nang karerista.

Ang ibang kalahok ay sina Mini Model, Westeros, El Mundo, Pronto, Raxa Bago, Headmastership, Tit For Tat, No Regret, My Dad Bogart at Most Trusted.

May nakalaang P10,000 added prize sa winning horseowner na inisponsoran ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)