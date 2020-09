Giling, kadyot ni Nadine benta sa Twitter

Ang bongga talaga ng mga fan ni Nadine Lustre. Ang bilis-bilis nilang gumawa ng pang-trending.

Sila talaga ang mga fan, na bawat kibot ng idolo nila, siguradong mangunguna agad sa Twitter trending.

Di ba nga, number one na naman si Nadine sa Twitter kahapon, dahil `yun na nga, nag-perform lang naman siya sa isang event, at again and again, ang ganda-ganda, super fierce, super sexy na naman siya. At siyempre, super kabogera na naman ang performance niya, na sing and dance.

Eh, sa short video na napanood ko, kaloka nga ang facial expression, with matching giling, na sinasabayan ng pagkanta. ‘Only Nadine can do that nga raw’, ang sigaw ng mga fan.

Anyway, as always naman, or kahit noon pa, alam mo na pinanganak talaga si Nadine para mag-perform onstage. Siya ang tipo ng artista na kapag nasa stage na, nasa harap ng maraming tao, nag-iiba ang anyo, nagbabago ang attitude, or tipong nawawala na sa sarili.

Markado talaga ang bawat kilos, indayog ng balakang niya, at hampas ng ulo, at buhok. Kumbaga, pag si Nadine ang nasa stage, siguradong mama-magnet ka, at hindi mo gugustuhing pumikit.

Well, kaya naman, hindi talaga nawawala sa eksena si Nadine, di ba? Congrats sa mga fan ni President Nadine (tawag nila sa idolo nila). (Dondon Sermino)