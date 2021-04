Gilas Women’s naudlot training

Dahil sa naganap na Enhanced Community Quarantine nitong mga nakalipas na linggo, naudlot ang pinaplanong bubble training camp ng Gilas Pilipinas women’s national basketball team.

Ayon kay head coach Patrick Aquino, sa kanyang panayam sa Radyo Pilipinas kasama si host Ria Arevalo, mayroon nang usapan sa pagitan ng national squad at Samahang Basketbol ng Pilipinas para sa binabalak na bubble katulad ng una nang naisagawa ng men’s national basketball team.

“Meron naman na usapan na (for the bubble) — but again we’ll have to wait again because nga nagkaroon ng ECQ nanaman, na-on hold yun. Dati okay na GCQ but then again now ECQ na-on hold nanaman,” siwalat ni Aquino.

“We’re hoping sana by June talaga, no matter what. We’ll just have to go to a bubble or something. We’re expecting na talagang kailangang magsama-sama na kami kasi for the preparation Southeast Asian Games.” (JAToralba)