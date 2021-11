Gilas welcome pa rin sa PBA

NANANATILING bukas ang pinto ng PBA para sa Gilas Pilipinas na maging guest team sa second conference.

Plano ng liga na pasiklabin sa November 28 ang torneo na sasahugan ng imports na hindi tataas sa 6-foot-6.

“Always open,” tugon ni TNT governor Ricky Vargas nang matanong sa PSA online Forum.

Hindi na bago sa PBA na ina-accommodate ang national teams, mula pa noong 1980s sa kaso ng Northern Cement Consolidated.

Malaking bagay din ito sa preparasyon ng nationals sa mga sasabakang international competitions tulad ng 2023 FIBA World Cup Qualifiers. Iho-host ng Samahang Basketbol ng Pilipinas ang susunod na World Cup.

“We welcome that, especially to be able to see ‘yung Gilas team natin na maglaro sa PBA,” dagdag ni Vargas, chairman din ng PBA Board.

Hindi pa lang nagpapasabi ang SBP na pinamumunuan ni Al Panlilio, ang kinatawan din ng Meralco sa PBA Board.

Ilan sa Gilas cadets ang naglalaro sa Japan B.League tulad nina Dwight Ramos, Juan at Javi Gomez de Liano, ang iba ay bumalik sa kani-kanilang eskuwelahan. (VE)