Gilas vs Australia, pinakamasagwa sa kasaysayan — Roque

NADISMAYA ang Mala­cañang sa naganap na riot sa laro ng koponang Gilas Pilipinas at Australia sa FIBA World Cup Asian qualifiers na ginanap sa Philippine Arena sa Bulacan nitong Lunes nang gabi.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ito ang pinakama­lalang laro na napa­naood niya sa Pilipinas sa loob ng 52 taon.

Nakakalungkot aniya ang insidente at ipina­kita dito ang kawalan ng sportsmanship ng mga manlalaro.

“And in the 52 years I’ve spent in this existence, that’s the worst I’ve seen in the Philippines. We see that in other countries but not in the Philippines. We do not justify the conduct of our Filipino players. All we are saying is it was a regretful incident and it should not h­appen,” ani Roque.

Bagama’t nakikisimpatya sila sa pananakit sa ilang miyembro ng Gilas team, hindi pa rin maganda ang ipinakitang aksiyon ng mga ito.

“ We found the whole incident unfortunate. It was of course the height of being unsportsman-like but at the same time we appreciate that it something that we have to be sorry about because it should never have happened.

But all we are saying is we empathize somehow with the feelings of our fellow Filipinos which is not to justify their conduct,” dagdag ni Roque.

Dapat aniya ay itini­gil muna ang laro nang sikuhin ng Australya­nong player na si Daniel Kickert ang isang mi­yembro ng Gilas, suba­lit hindi nangyari, at sa halip ay ipinagpatuloy pa ang laro.

Sinabi ni Roque na sana ay nagkaroon ng mas magagaling na mga referee na agad sisita kapag may nagawang foul ang mga manlalaro para hindi na humantong sa sakitan.

Sinabi ni Roque na bahala na ang FIBA kung ano ang magiging desis­yon, at sana ay maayos na matanggap ng Gilas ang ano mang sanction na ipapataw sa mga manlalaro at sa koponan.