Gilas sasandalan depensa ni Cone

Optimistiko ang Samahang Basketbol ng Pilipinas na masasandigan nito ang pagkakadagdag sa dating national coach na si Tim Cone sa pagsabak ng Gilas Pilipinas dahil sa maaasahan nitong prinsipyo sa depensa na naipakita nito simula sa pagbubuo pa lamang para sa ikaapat na window ng FIBA World Cup Asia Qualifiers.

Sinabi ni SBP executive director at spokesperson Sonny Barrios na ang pagtulong ni Cone ay malaki ang epekto sa preparasyon ng koponan sa dalawang laban nito kontra Lebanon at Saudi Arabia kung saan makakasama nito ang NBA cager na si Jordan Clarkson sa paglalaro nito para sa Gilas Pilipinas.

“Si Tim Cone, ine-emphasize niya lagi ‘yung defense sa team,” sabi ni Barrios. “Ang sinasabi niya, if each of you are responsible for your assignment sa defense, then team defense will work. It takes one guy not to do his job on defense and there will be a crack on the defense. Ine-emphasize ni Tim mabuti ‘yun.”

Sasagupain ng Gilas ang Lebanon Huwebes sa Beirut (Biyernes sa Manila) at ang Saudi Arabia sa Lunes sa Mall of Asia Arena.

Kabilang din si Cone sa koponan na hahawakan ni Chot Reyes hanggang sa FIBA World Cup sa 2023.

“They were talking about specific Lebanese players and how they will treat these key players. Again, si Coach Tim, sa depensa,” sabi pa ni Barrios. (Lito Oredo)