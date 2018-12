Gilas Pilipinas bulusok sa FIBA ranking

DUMAUSDOS ng isang puwesto ang Pilipinas sa pinakahuling world rankings na inilabas ng FIBA pagkatapos ng fifth window ng 2019 World Cup Asian Qualifiers.

Mula sa dating No. 30, bumaba sa No. 31 ang Pilipinas.

Nakaapekto sa pagbaba ng Filipinos ang walang naipanalong laro sa dalawang homestand sa fifth window.

Nasorpresa ang Nationals sa Kazakhstan 92-88 noong Nov. 3, bago tumukod sa Iran 78-70 noong Dec. 3, parehong sa MOA Arena.

Nasa No. 4 na sa Group F ang Pilipinas sa even 5-5, sa likod ng Australia (9-1), Iran (7-3) at Japan (6-4).

May dalawang laro pa ang Pilipinas sa final window sa February – kontra Qatar at Kazakhstan muli.

Hindi natinag sa FIBA world rankings ang Aussie sa No. 10, bumaba rin ng isa ang Iran sa No. 26. Lumundag ng tatlong baitang ang Japan na nasa No. 47 na.

Nasa itaas ng Pilipinas ang China na minus-1 din.

Okupado ng USA ang top spot, kabuntot ang Spain, France, Serbia at Argentina.