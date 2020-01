Gilas pilay kung walang Fajardo

MAHIRAP mag-pass sa isang tulad ni June Mar Fajardo, kaya mas malamang patatagalin pa ang serbisyo niya sa Gilas Pilipinas kahit bumuo na ng pool ang Samahang Basketbol ng Pilipinas para sa susunod na FIBA World Cup.

Iho-host ng Pilipinas ang 2023 World Cup kasama ng Indonesia at Japan.

Inumpisahan na ng SBP ang pagbuo ng pool na dedicated sa programa ng Gilas hanggang sa 2023.

Ayon kay SBP president Al Panlilio, hindi na puwedeng nagmamadali sa pagbuo ng team dahil may weaknesses ang ganitong formula, una ay nakukulangan sa preparasyon.

Nang ibigay kay Tim Cone ang coachin­g job sa National team na sumabak sa SEA Games, tumatakbo pa ang PBA Governors’ Cup nang mabuo ang team. Kagandahan, dinomina ng squad ni Cone ang SEAG tungo sa gold medal noong nakaraang buwan.

Pito na ang nasa Gilas pool sa kasalukuyan – sina Isaac Go, kambal na Matt at Mike Nieto, Rey Suerte at Allyn Bulanadi na nasa Gilas Special Draft ng PBA noong December, at sina Thirdy Ravena at Jaydee Tungcab.

Para sa 2023, mas malamang na humugot muli ang SBP ng dalawa o tatlo mula sa PBA. Hindi pa nawawala sa radar ng SBP si Fajardo.

“How can you not consider a June Mar Fajardo?” paliwanag ni Panlilio. “By that time (2023), 31 na siya, still the peak of his career. How can you not consider maybe a six-time MVP maybe after this season? We’ll be needing his size, his experience. He’s been in the World Cup twice.” (Vladi Eduarte)