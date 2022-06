Gilas nanliit sa Tall Blacks

HINDI nasagip nina coach Nenad Vucinic at Carl Tamayo ang Gilas Pilipinas matapos malasap ang 60-106 pagkatalo sa New Zealand Tall Blacks sa away game sa ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa EventFinda Stadium sa Auckland, New Zealand kahapon.

Agad nagbuhos ng 6-0 bomba ang Tall Blacks na nagawa pa nitong masundan ng 8-0 atake sa pagtatapos ng unang yugto upang agad na iwanan ang Gilas sa 23-13.

Ibinuhos pa ng Tall Blacks ang 24 puntos sa ikalawang yugto habang nilimitahan ang Gilas sa walong puntos lamang upang itala ang 47-21 abante na sinandigan na nito tungo sa pagwalis sa lahat ng laro sa Group C at malinis na 4-0 record.

Hindi na nakabawi pa ang Gilas sa kabuuan ng laro na tanging nakapagpalitan ng puntos sa ikatlong yugto sa 23-26 bago na lamang nalasap ang masaklap na 46 puntos na kabiguan sa torneo at mahulog sa 1-2 panalo-talong karta.

Nadagdagan pa ang kamalasan ng Gilas matapos magtamo ng ankle sprain ang top scorer na si Tamayo na may walong minuto pa sa laban.

Nagtala si Tamayo ng 14 puntos, 5 rebounds at 1 assist.

Tumulong si Dwight Ramos na may 10 puntos, 8 rebounds, 4 assists at 2 steals habang si Rhenz Abando ay may pitong puntos at 1 steal.

Sunod na makakasagupa ng Gilas Pilipinas ang una nitong tinalo na India na kailangan nitong muling biguin upang makaiwas sa posibilidad na mapatalsik sa susunod na yugto ng labanan.

Matatandaan na nabigo ang Gilas Pilipinas na natambakan ng 25 puntos ng Tall Blacks, 88-63, sa unang pagkikita. (Lito Oredo)