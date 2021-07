Gilas maangas kung sumabak si Ramos

MAS lamang kung present si Dwight Ramos.

Ito ang tugon ni Thomas Anthony ‘Tab’ Baldwin kung nakapaglaro si Dwight Ramos sa nakaraang International Basketball Federation Olympic Qqualifying Tournament sa Belgrade, Serbia kontra Dominican Republic.

“If Dwight Ramos played, we had done a better job in back court defending the three guys that we knew were their danger men,” bulalas ng national coach sa star player sa Power & Play podcast ni Jose Emmanuel ‘Noli’ nitong Sabado.

Pero hindi porke’t bilib aniya siya sa kalidad ng 22-year-old, 6-foot-4 combo guard, wala na itong tiwala pa sa pinadala niyang 12 player sa torneo nitong Hunyo 29-Hulyo 4.

“These ‘if questions’ have no merit for me because the only thing that has merit for me is the twelve guys that we took,” kambiyo ng American-Kiwi kung saan tiwala pa rin sa kakayahan ng Pinoy quintet, pero minalas lang sa kabila ng ginawang preparasyon at pagpupursigeng manalo.

“Had to do the job and we had to prepare them to do the job and that didn’t happen,” wakas ni Baldwin.

Sunod sa radar ng Nationals ang 30th FIBA Asia Cup 2021 sa Jakarta, Indonesia sa parating na August 17-27. (Aivan Denzel Episcope)