Gilas, Indonesia lang sa bubble

POSIBLENG ang Gilas Pilipinas at Indonesia lamang ang makakasabak sa nalalapit na laban ngayong Nobyembre sa window ng 2021 FIBA Asia Cup qualifiers.

Ito ang napag-alaman sa dating Gilas Pilipinas coach at ngayon ay hawak ang Indonesia na si Rajko Toroman, na nagsabi na nakahanda ang kanyang koponan para sa eliminasyon ng Group A.

“We are practicing for almost three months. We are practicing in Bandung because Jakarta was closed out, but for the last two weeks, we will return there,” sabi ng Serbian mentor sa panayam ng Spin.ph.

Kumpara sa Gilas, ipinaalam mismo ni Toroman na handa ang Indonesian national team at matagal na nagsasanay sa nakalipas na tatlong buwan kahit na hindi pa naihahayag ang planong mini-bubble sa Manama, Bahrain. (Lito Oredo)