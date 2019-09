Gilas ayaw balasahin ni Cone

KUNG si coach Tim Cone ang tatanungin, mas gusto niyang huwag nang balasahin ang coaching staff at players ng Gilas Pilipinas na sumabak sa China.

Walang panalo sa limang laro sa FIBA World Cup ang Nationals, marami na naman ang sumisigaw na sipain si coach Yeng Guiao at palitan ang players.

Mas lalo raw walang patutunguhan ang Gilas kung maya’t maya ang balasa. Kasabay ng pagpapalit, magsisimula ulit sa wala.

“The danger here is we change all over again and start from ground zero,” ani Cone pagkatapos ng ensayo ng Ginebra nitong Lunes.

“That’s what we always do when we don’t have success, rather than keep progressing and moving forward. We always go back to zero.”

Si Cone ang nagtimon noon sa Centilennial team na nabigo sa gold pero naka-salvage ng bronze sa 1998 Asian Games sa Bangkok.

Tuloy-tuloy lang daw sana ang programa, dahil hindi pa naman katapusan ng mundo sa Philippine basketball.

Meron pa naman daw Olympic Qualifying para sa 2020 Tokyo, at iho-host ng Pilipinas ang susunod na World Cup sa 2023.

Mas mapaghahandaan ang mga ito kung magtuloy-tuloy ang programa.

Wala mang saysay ang opinyon ni Cone, gusto niya pa ring iparating sa mga kinauukulan.

“It’s really the guys, the SBP (Samahang Basketbol ng Pilipinas) has got to really decide how they want to proceed,” anang coach. “But for me, I don’t want to go back to ground zero. I don’t want to start all over again. Let’s try to keep something going.” (VE)