Giklaro ni Diokno: Walay pork insertion sa 2019 budget

Gipanghimakak ni Budget Secretary Benjamin Diokno ang alegasyon ni Senador Panfilo Lacson na adunay dakung ‘insertions’ o pork barrel ang gitinguhang nasudnong budget sa 2019.

“There are no insertions. I can say that,” pamahayag ni Diokno sa interview.

Una niini , matud ni Lacson nga adunay duha ka kongresista nga gihatagan ug P2.4 bilyon ug P1.9 bilyong kantidad sa mga proyekto sa bersyon sa tinguhang 2019 national budget nga giaprobahan sa Kamara.

Mitugpa kini sa congressional district ni kanhi Presidente Gloria Macapagal-Arroyo ug sa Camarines Sur nga lalawigan ni House Majority Leader Rolando Andaya.

Subay niini , matud ni Lacson ng a adunay ubang i kongresistang duol ni Arroyo ang mahimo usab nga makakuha ug kapin sa P1 bilyong pork barrel.

Matud ni Diokno, walay iligal o sayop kung nagdugang o nagtangtang sa badyet sa proyekto o ahensya ang mga kongresista tungod kay kabahin kini sa ilang trabaho isip magbabalaod.