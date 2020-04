Gigi Hadid buntis na kay Zayn Malik

Magkaka-baby na sina Victoria’s Secret Supermodel Gigi Hadid at former One Direction member Zayn Malik. Nasagap na report ng TMZ ay 20 weeks or 5 months pregnant na si Hadid at sa September na ang due date nito.

Magkasama sa kanilang self-isolation sina Gigi at Zayn sa farm ng mga Hadid sa Pennsylvania. Kasama rin nila ang sister ni Gigi na si Bella Hadid.

Nag-turn 25-years old si Gigi noong nakaraang April 23 at nag-celebrate sila sa farm.

Nagpakita ng konting baby bump si Gigi sa isang post niya with Zayn during her 25th birthday in Pennsylvania.

Suot ni Gigi ay black turtleneck tucked into her belted, washed jeans. Makikita ang lumalaking baby bump niya habang nakaakbay sa kanya si Zayn.

Nagkabalikan noong nakaraang December 2019 sina Zayn at Gigi after nilang mag-break noong March 2018. Noong January 2020 ay nakitang magkasama sila sa New York.

Marami ang nakapansin na puro loose clothes ang suot ni Gigi noong mga nakaraang buwan. Nasanay kasi ang fashion-watchers na laging body-hugging ang mga suot ni Gigi.

Zayn and Gigi first began dating in 2015 after meeting on the set of the video for his song Pillow Talk.

Tahimik ang kapwa kampo nila Gigi at Zayn sa lumabas na balita. Pero patuloy ang pagbati ng well-wishers sa kanilang social media accounts. (Ruel Mendoza)