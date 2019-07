Gidili ang plastic- Kiko

Misang-at si Senador Francis Pangilinan og balaodnon nga nagtinguha sa pagdili sa paggamit sa plastik sa mga food establishment ug mha tindahan.

Ubos sa Senate Bill No. 40 o Single-Use Plastics Regulation and Management Act of 2019, gitinguha niini nga ibunong na ang paggamit sa tanang single use plastic usa ka tuig human ang effectivity sa balaodnon ug pamultahon ang dili motuman niini.

Ang mga mag-recycle ug mga plastic hatagan og insentibo.

Matud ni Pangilinan, angayang hunungon na ang paggamit ang mga plastic tungod kay naglisud ang kaghanan sa paglimpiyo sa mga basura nga maoy hulga sa pagkaguba sa atong kalikupan.

Sa pagtuon sa United Nations Environment Programme niadtong 2015 nga giulohan og “Plastic Waste Inputs From Land Into Ocean”, migawas nga 81% sa 6,237,653 ka kilo sa plastic waste matag adlaw ang mismanaged. Bout ipasabot nga ang mga basura nga gilabay sa yuta ug wala maayo paghipos.

“The mismanaged plastic waste per day is due to the sachet economy of the country and its problematic waste disposal,” pagpasabot ni Pangilinan.

“The sachet economy occurs because people buy many products in small amounts since they are cheaper,” dugang pa niya.