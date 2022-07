Giddey nag-triple-double

PASIKLAB ng 14 points, 10 rebounds at 10 assists si Josh Giddey para bitbitin ang Oklahoma City sa 87-71 win kontra Memphis sa Salt Lake City Summer League nitong Miyerkoles.

Nag-ambag pa si No. 2 pick Chet Holmgreen ng 11 markers, 12 boards sa pangalawang sunod na panalo ng Thunder. Nilista lahat ni Holmgren ang puntos niya sa first half, nanlamig pagbalik mula sa break at walang naipasok sa pitong sunod na bitaw.

Nakumpleto ni Giddey, sixth pick noong 2021, ang triple-double nang subuan si Lindy Waters III ng 3-pointer 1:20 pa sa laro.

Sa isa pang laro, tinalo ng Philadelphia at Utah 86-82 sa likod ng 17 pts., 9 rebs. at 4 steals ni Charles Bassey at 15 markers ni Trevelin Queen. (Vladi Eduarte)