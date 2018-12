Gidalidali nga Cha-cha miangal ang mga kongresista

Gisaway ni House Deputy Minority Leader Lito Atienza ang giingong dii maayong dagan karon sa plenaryo sa Kamara.

Ilabi na nga gialmahan sa kongresista ang giingong gidalidali nga pag-apruba sa second reading sa Resolution of Both Houses No. 15 o ang draft ng Federal Constitution

Matud ni Atienza nga gipahunong ang period of interpellation bisan pipila pa lang ka adlaw nga gituki ang tinguhang Charter change (Cha-cha).

Daw nahadlok kini sa subsub nga debate ug intelligent discourse ang rules committee busa gidali ang Cha-cha.

“Magdahan-dahan tayo. There’s absolutely no reason to rush this very important measure that will impact all of us. Let us not be like blind cows being stampeded over a cliff” matud ni Atienza.

Bisan kun nagtuo kini nga angayan na nga usbon ang 1987 Constitution, angayan lang usab nga hina-hinayon ug ipaagi sa demokratikong proseso tungod kay imposibleng makakuhag kalidad nga pagtuon sulod sa pipila session days.

“We should study this issue very thoroughly. It is impossible to discuss this crucial measure in just the few session days left,” matud sa kongresista.