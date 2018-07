Gibirahan na usab ni Duterte ang simbahang katoliko

Gibanatan na usab ni Presidente Rodrigo Duterte ang simbahang katoliko taliwala sa gitinguha niini nga dayalogo.

Sa iyang pakigpulong sa selebrasyon sa National Science and Technology Week sa Davao City, gikuwestiyon sa Presidente ang practice sa mga pari nga magpabayad sa serbisyo sa mga tawo.

Matud niya tanan adunay bayad sa simbahan nga unta angayang ilang tabangan ang mga tawo.

Kun adunay seremonya sa kasal adunay bayad, lakip ang pagbunyag ug paglubong.

“Kung talagang tumutulong ka sa tao bakit ka humihingi ng pera sa tao? Pabinyag, maski walang kasalanan, original sin bayad ka. Pakasal ka, gastos, pag namatay ka, gastos. Anong klaseng simbahan yan? Walay pahuway sa gasto, walang pahinga,” matud sa Presidente.

Wala usab makalingkawas sa Presidente ang maanindot kaayo nga simbahan nga daw palasyo apan daghag deboto ang naglisud.

Nabantayan usab sa Presidente ri Last Supper kun giunsa nga nahimong santo ang disipulo ni Hesuskristo.

“Sinabi ko yung Last Supper, San Pablo, San Isidro, san …P****i**sino yang mga yan? May nakakakilala ba yan? Tapos mag-ihaw ng baboy lahat pag fiesta ni San Isidro. Magluhod-luhod ako doon. Hindi ko nga alam kung sino itong p****i** to, kung ilang asawa nito o ilang galon ng tuba ang maubos gabi gabi.. T****i****simbahan na..,” ang pamahayag sa Presidente nga naglagot.