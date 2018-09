Gibasol ni Digong si Trump sa nahitabing inflation rate sa nasud

Gitudlo ni Presidente Rodrigo Duterte si United States President Donald Trump nga maoy hinungdan sa taas nga inflation rate sa nasud.

Natala ang 6.4% nga inflation rate niadtong Agosto, nga labing taas sulod sa milabay nga siyam ka tuig ug milapas sa gipaabot nga 4.7% sa milabay nga tulo ka bulan.

Matud ni Presidente Rodrigo Duterte sa Filipino community sa Jordan nga ang gipatuman nga tariff ban ni Trump sa pipila ka mga gi-import nga butang ang nagpataas sa inflation busa mihimog mga lakang ang kagamhanan aron makontrol kini.

“Inflation is…dahil kay Trump yan. When Trump raised the…’yung mga tariff niya pati banned other items, nagkaloko-loko ang (inflation rate),”matud sa Presidente.

Matud sa Presidente nga dili siya mangayog pasaylo tungod kay gipaningkamotan sa kagamhanan nga ma kontrol ang posible pa nga pagsaka sa inflation.

” I am not apologizing . There is really inflation in the Philippines and we are trying to control it,” dugang pamahayag ni Presidente Duterte.

Sayo niini gibutyag sa Department of Budget and Management (DBM) nga ang inflation tungod kini taas nga presyo sa produktong petrolyo, lakip niini ang presyo sa bugas, isda, karne, manok ug gulay.