Gibaliwala sa Palasyo ang pagsupak sa pagpabalik sa ROTC

Wala panumbalinga sa Malacañang ang pagsupak sa grupo sa kabataan nga ibalik ang Reserve Officers Training Course (ROTC) alang sa mga estudyante sa grades 11 at 12.

Matud ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga basin ug usa lang ka grupo ang nagsaba-saba sa isyu tungod sa gidaghanon sa mga estudyante sa tibuok nasud.

Iyang giklaro nga kagustuhan ni Presidente Rodrigo Duterte nga ibalik ang ROTC ang disiplina ug aron itudlo sa mga kabataan ang paghigugma sa nasud.

Matud niya nga nawala na ang disiplina sa kadaghanan sa kabataan nga tinun-an kay naungo kini sa mga bisyo ug gidilng drugas.

“Saan ba galing yan, baka naman isang grupo lang yan eh there are thousands of students all over the country. The President wants ROTC revived because of the discipline, the ideals of being a nationalist,” matud ni Panelo.