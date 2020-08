Giannis,Milwaukee mamadyikin Orlando

ABSENT si Giannis Antetokounmpo sa huling laro ng Milwaukee sa Orlando seeding games nitong Huwebes.

Selyado na ng Bucks ang top seed sa Eastern Conference, wala nang halaga ang bakbakan kontra Memphis Grizzlies.

Suspendido ng isang laro si Giannis dahil sa pang-he-headbutt kay Mo Wagner ng Washington noong Martes.

Nagsisi rin si Antetokounmpo pagkatapos, naunahan daw siya ng emosyon.

“Terrible action,” anang Greek Freak. “If I could go back and turn back time and go back to that play, I wouldn’t do it.”

Sa first round, toka ng Bucks ang No. 8 Orlando Magic.

Kahit pinapatid, may bumabagsak sa kanyang harapan, sinasampayan at tinatampal, alam ni Giannis na dapat cool siya.

Support crew ni Antetokounmpo sina Khris Middleton, Brook Lopez, George Hill at Kyle Korver. Mula sa bench sina Frank Mason III, Sterling Brown, nakakapag-deliver din ang kapatid ni Giannis na si Thanasis.

Winalis ng Milwaukee ang Orlando sa apat na laro ngayong season.

Sina Nikola Vucevic at James Ennis III ang kumakasa sa Magic, kulang sa tao dahil sa pagkawala nina Aaron Gordon, Evan Fournier, Jonathan Isaac at Michael Carter-Williams. (VE)