Giannis MVP; Doncic RoY

KINAPOS ng dalawang panalo ang Milwaukee Bucks para sumampa sa NBA Finals.

All-the-way sila sa NBA Awards.

Naiyak si Giannis Antetokounmpo nang tanggapin ang Most Valuable Player award, si Mike Budenholzer ang Coach of the Year, at tinanghal na Executive of the Year si Jon Horst Lunes nang gabi sa Barker Hanger sa Santa Monica, California.

Tinalo ng 24-anyos na forward mula Greece sina last year’s winner James Harden ng Houston at Paul George ng Oklahoma City. Runaway winner si Antetokounmpo, tumanggap ng 941 points at 78 first-place votes, pangalawa si Harden (776 points, 23 first-place votes).

Nag-average si Antetokounmpo ng 27.7 points at 12.5 rebounds, pinangunahan ang Bucks sa franchise-best record sa regular season at binitbit hanggang Eastern Conference finals bago yumuko sa eventual champion Toronto Raptors.

Ang career leader sa puntos off the bench ng nakaraang season na si Lou Williams ng LA Clippers ang Sixth Man of the Year sa pangalawang sunod na taon. (VE)