Giannis matulis, tiniris ang Celtics

SA unang pagkakataon sa NBA bubble sa Orlando, pumagitna ang Eastern Conference contenders Milwaukee Bucks at Boston Celtics nitong Biyernes.

Nilabas ni Giannis Antetokounmpo ang pormang MVP nang mambarako ng 16 points sa fourth quarter kabilang ang 6 sa final 1 ½ minutes para siguruhin ang panalo ng Bucks.

Tumapos si Antetokounmpo ng 36 points, 15 rebounds at 6 assists.

Nanatili sa laro ang Boston sa kabila ng maalat na shooting.

Mula sa field ay 37 of 91 overall ang Celtics, 11 for 37 mula 3-point land. Bumawi lang sila sa stripe sa nilistang 34 attempts.

Hindi nakuha ni Jayson Tatum ang ritmo na nagkasya lang sa season-low 5 points mula 2 of 18 shooting para sa Celtics.

May 18 points at 8 rebounds si Khris Middleton sa Milwaukee at 14 points pa mula kay Brook Lopez.

Namuno ang 23 points ni Marcus Smart sa Boston, umayuda ng 22 si Jaylen Brown at 13 points, 12 rebounds kay Daniel Theis.

Paboritong manalo ng pangalawang sunod na MVP award niya si Antetokounmpo, sumuyod sa basket at nakabingwit ng dalawang and-1 sa final 90 seconds. (VE)