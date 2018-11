Giannis magiging MVP; Toronto magkakampeon!

PAGKATAPOS ng 10 taon, nagbabalik ang aking kolum na Benchwarmer na huling lumabas sa dati naming pahayagang matagal nang nagsara — ang Tanod.

Bakit nga ba benchwarmer? Ano ba ang benchwarmer?

Ito ‘yung mga pla­yer na nagbubutas ng bangko, bihira o hindi talaga ginagamit sa laro, tagapalakpak, tagasigaw at tagatapik ng puwet ng kakampi tuwing timeout.

Pinagtatawanan. Ni­lalait.

Pero ang hindi alam ng nakararami, malaki ang papel na ginagampanan ng mga benchwarmer.

Sa mga praktis, sila ang kalaro ng mga regular o star player. Sa boksing, katumbas ito ng sparring partner ng isang lalaban sa anumang torneo.

Ibig sabihin, importanteng bahagi ng koponan ang mga benchwarmer. Kaya sana, ibigay rin ang respeto sa mga gaya nila.

Subaybayan n’yo po ang aking kolum tuwing araw ng Martes dito sa Abante. Maraming sa­lamat po!

***

Bago sumipa ang 2018-2019 NBA season ay nagbigay ako ng prediksiyon kung sino ang tatanghaling Most Valua­ble Player at champion ng liga.

Tingin ko, makukuha ni ‘Greek Freak’ Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks ang una niyang MVP plum pagkatapos ng regular season.

Fearless forecast ko naman na mahuhubaran ng korona ang Golden State Warriors at magkakampeon ang Toronto Raptors, na pinangungu­nahan na ngayon ng defensive specialist na si Kawhi Leonard.

Sa kasalukuyan, No. 1 sa MVP race si Giannis at league-leader sa team standings ang Toronto.

Maaga pa naman ang season. Puwedeng magkamali ako sa dulo. Marami pang maaaring mangyari.

***

Mahilig sa trash tal­king ang sunod na makakabugbugan ni WBA 147-pound ruler Manny Pacquiao na si Adrien Broner ng Amerika.

Ipinagyayabang ni­tong ‘he will kick Manny’s ass come fight night’. Pero hindi siya pinapatulan ng ating Pambansang Kamao, na kilalang maka-Diyos, mahinahon at sport.

Nagsimula na si Pacquiao ng kanyang training camp para sa January 19 fight nila ni Broner sa Las Vegas.

Good luck Senator Manny!