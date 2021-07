Giannis, Bucks pinulbos Suns

AYAW pang bumigay ni Giannis Antetokounmpo at ng Bucks.

Pasabog ng 41 points, 13 rebounds at 6 assists si Antetokounmpo at pinulbos ng Bucks ang Phoenix Suns 120-100 nitong linggo sa unang Finals game sa Milwaukee sapol noong 1974.

Dinikit ng Bucks ang best-of-seven sa 2-1, posibleng ibuhol sa Game 4 sa Milwaukee din sa Huwebes (araw sa Manila).

Sigurado nang babalik sa Phoenix ang Game 5.

“We knew what kind of game this was going to be,” bulalas ng two-time MVP. “We knew that if we lose the game you’re in the hole.”

Umayuda ng 21 points at 9 assists si Jrue Holiday, tumapos ng 18 points, 7 rebounds at 6 assists si Khris Middleton sa home team.

Gumana na ang long-range shooting ng Bucks na 14 for 36 sa labas ng arc, nabiyayaan din ng 26 free throws – anim ang isinablay.

Sa kabila, 9 for 31 lang mula 3-point area ang Suns matapos magbaon ng 20 noong Game 2, at 11 of 16 sa stripe.

Naigapos sa 10 points lang ang kamador ng Phoenix na si Devin Booker, may 19 markers at 9 dimes si Chris Paul. Nagdagdag ng tig-18 sina Jae Crowder at DeAndre Ayton na kumalawit ng 9 boards.

Kumaripas sa second quarter ang Bucks 35-17 tungo sa 60-45 lead at hindi na lumingon. (VE)