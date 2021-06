Giannis, Bucks humirit ng Game 7

AYAW pang magbakasyon ng Bucks.

Naglista ng pinagsamang 89 points sina Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton at Jrue Holiday at nilampaso ng Milwaukee ang Brooklyn Nets 104-89 para ibuhol ang Eastern Conference semifinal series sa 3-3.

Napuwersa ang deciding Game 7 sa Linggo (araw sa Manila) sa Brooklyn, pag-aagawan ng magkatunggali ang isang ticket sa conference finals.

Buong larong hindi naghabol ang Bucks, pinabuka ang laro nang magkasa ng 14-0 run kulang 9 minutes pa sa laro.

Bawat tangkang balik nina Kevin Durant at James Harden, may sagot si Middleton na tumapos ng 38 points, 10 rebounds at 5 assists.

“He did a little bit of everything,” ani Milwaukee coach Mike Budenholzer sa kanyang guard.

Sumegunda si Antetokounmpo ng 30 points at 17 boards, may 21 markers, 8 boards at 5 assists si Holiday.

Wala pa rin si Kyrie Irving sa Nets, muling humarabas ng 32 points, 11 rebounds si Durant pero naubusan. Umayuda si Harden ng 16 points, 5 rebounds at 7 assists.

Nababad sa walang palitang 48 minutes noong Game 5 si Durant, nitong Biyernes ay bumaba sa 40 pareho ni Harden na galing din hamstring injury.

Napakalaking diperensiya ang free throws – 23 of 28 ang Bucks kumpara sa 8 of 14 ng Nets. Dominado rin ng Milwaukee ang fastbreak points 26-4. (VE)