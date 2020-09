Gianna bagong anghel ni Gasol

BILANG pagpupugay sa yumaong teammate na si Kobe Bryant, nagpasya si Pau Gasol na isunod sa pangalan ni Gianna Bryant ang bago nitong baby girl.

“Our little one has finally arrived!! The delivery went really well and we couldn’t be happier!! Elisabet Gianna Gasol, a very meaningful name for our super beautiful daughter!!”, sabi ni Pau.

Magugunitang nasawi si NBA legend Kobe, anak nitong si Gianna at pitong iba pa nang mag-crash ang sinakyan nilang helicopter noong Enero sa Calabasas, California. (Aivan Episcope)