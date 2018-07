Giangkon sa PNP nga aduna silay sayop sa pagpalit sa Mahindra patrol vehicles

Adunay nakat-unan ang Philippine National Police (PNP) tungid sa ilang sayop sa pahlgpalit sa Mahindra patrol jeeps.

Mao kini ang giluwatang pamahayag ni PNP Directorate for Logistics Director Jovic Ramos human madiskubre sa Commission on audit (COA) nga daghan sa Mahindra patrol jeeps nga dili na magamit karon.

“Hindi ko po masagot because that’s what procured kaya nga po ‘yung mga natutunan namin dito tinake into consideration like the presence ng mga service center na at least kung sa 17 regions dapat meron siyang 16 and isa doon sa 16 mag-cater sa isang region na wala like sa ARMM,” matud ni Ramos.

Apan iyang giklaro nga 10 porsyento lang sa hapin mahigit 3,000 ka Mahindra patrol jeeps ang wala na magamit karon tungid kay walay spare parts nga magamit alang niini.

Nagka problema sila sa zuply sa piyesa tungod kay walay pabrika ang Mahindra sa Pilipinas tungod kay ang Columbian Motors lang ang designated local maintainance provider niini.

Nakig-alayon na ang PNP sa Columbian Motors aron masulbad ang maong problema.

Gibasol ni Ramos ang nakalabay nga nagdumala sa PNP nga mipalit sa maong patrol jeeps niadtong 2015 nga gideliver niadtong 2016.

Tungod niini sa sunod nga vehicle procurements sa PNP ilaha.nang panugurohun nga adunay service center sa tanang nga rehiyon ang provider sa mga palitong sakyanan sa PNP.

Gipaiguro ni Ramos nga andam motabang ang PNP sa imbestigasyon sa Ombudsman tungid sa gingong anomalosong pagpalit sa Mahindra patrol jeeps.