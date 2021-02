Ghana una sa libreng COVAX vaccine

Dumating na sa Ghana ang may 600,000 libreng COVID-19 bakuna ng COVAX Facility para sa mga mahihirap na bansa.

Bahagi ang mga COVAX vaccine, na suportado ng World Health Organization, sa initial tranche ng deliveries ng AstraZeneca/Oxford vaccine na lisensiyado sa Serum Institute of India.

Ayon kay UNICEF Executive Director Henrietta Fore, ang unang shipment ng mga dose ay parte ng pangako ng COVAX Facility upang tiyakin na ang mga mamamayan ng mga hindi mayayamang bansa sa mundo ay hindi maiiwan sa bakuna kontra virus.

Walang babayaran sa mga bakuna mula sa COVAX Facility ang mga poor at lower-middle-income country.

“These 600,000 COVAX vaccines are part of an initial tranche of deliveries of the AstraZeneca / Oxford vaccine licensed to the Serum Institute of India, which represent part of the first wave of COVID vaccines headed to several low and middle-income countries,” pahayag ng UNICEF. (Issa Santiago)