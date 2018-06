GF ni James Yap, nanganak na ug baby girl

Aduna nay baby girl ang manag-uyab nga silang James Yap ug Michela Cazzola.

Gipahibalo ni James ang pagpanganak ni Michela sa Instagram account karong adlawa Miyerkules kauban ang usa ka hulagway nga naghigda sa hospital bed ang iyang GF ug naggunit sa bag-ong nagatwo nga masuso.

Gipanganlan sa duha ang baby nga si Francesca Michelle.

“Our baby Francesca Michelle is here. Thank you God for protecting them during the delivery,” matud sa caption sa hulagway ni James.

Aduna anak silang James ug Michela nga si Michael James o baby MJ nga natawo niadtong 2016.