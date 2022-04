GF na prostitute maari bang kasuhan?

Dear Atty. Claire,

Maaari ko pang sampahan ng kaso ang aking girlfriend na nagtrabaho sa isang bar para sa isang prostitution. Nagtrabaho siya doon ng wala akong consent. Nagsinungaling din siya dahil ang sabi niya ay isa siyang ledge dancer o stage dancer at disco clubs pero nag check ako at nalaman ko na iba nga ang trabaho niya.

Kind regards and hope to hear from you soon.

Andrew

Mr. Andrew,

Malinaw na siya ay girlfriend mo lamang at wala ka pa sa kanyang anumang kapangyarihan para suwayin mo siya sa trabahong pinili niya kaya wala kang anumang right para siya ay idemanda. Ngunit kung kayo ay may anak at nagiging isyu na kung kanino mapupunta ang bata ay maaari mong gamitin ang kanyang trabaho para ipakita sa korte na mas karapatdapat ka sa pagpapalaki ng anak nyo.

Iba kasi ang batas kapag kayo ay mag-asawa. Ayon sa Family Code:

Art. 73. Either spouse may exercise any legitimate profession, occupation, business or activity without the consent of the other. The latter may object only on valid, serious, and moral grounds.

In case of disagreement, the court shall decide whether or not:

(1) The objection is proper; and

(2) Benefit has occurred to the family prior to the objection or thereafter. If the benefit accrued prior to the objection, the resulting obligation shall be enforced against the separate property of the spouse who has not obtained consent.

Kapag mag-asawa na kayo ay maaari ninyong pag-usapan kung anong klaseng trabaho o negosyo ay inyong papasukin kahit na may karapatan ang bawat isa na magtrabaho kung ito ay valid o lehitimo. Maaaring tutulan kung ang trabaho o negosyo ay labag sa batas o imoral. Kung hindi magkakasundo ay maaaring dumulog sa korte upang pag usapan kung tama ba ang pagtutol ng asawa sa trabaho o negosyo ng kanyang asawa.

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa 8922 0245 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com. Please subscribe to my youtube channel Batas with Atty. Claire Castro. Subaybayin din po ninyo ang Asintado sa Abante News Online (Facebook) tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes sa ganap na 8:00 PM kung saan maaari kayong dumulog para sa inyong problema at mabigyan ng tugon sa abot ng aming makakaya.