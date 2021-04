Gesmundo bagong Chief Justice ni Duterte

Hinirang ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating Associate Justice Alexander Gesmundo bilang bagong Chief Justice ng Korte Suprema.

Ito ang kinumpirma ni Presidential Spokesman Harry Roque sa kanyang press briefing sa Malacañang.

Sinabi ni Roque na pinirmahan na ng Pangulo ang appointment ni Gesmundo bilang bagong punong mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman.

“Kinukumpirma ng Palasyo na pinirmahan na po ng Presidente ang appointment ni dating Associate Justice Alexander Gesmundo bilang bagong Chief Justice ng Korte Suprema,” ani Roque.

Sinabi ng kalihim na gamay na ni CJ Gesmundo ang kanyang trabaho dahil matagal na itong nagsilbi sa Hudikatura.

“Hindi na po bago si Chief Justice Gesmundo sa hudikatura na kanyang pinagsilbihan ng maraming taon bilang Associate Justice ng Kataas- taasang Hukuman at bilang Associate Justice ng Sandiganbayan,” dagdag ni Roque.

Kumpiyansa ang Palasyo na ipagpapatuloy ni CJ Gesmundo ang mga reporma at mga pagbabago sa hudikatura at mahigpit na ipaiiral ang rule of law at isulong pa lalo ang intengridad at propesyunalismo sa Judiciary.

“Dahil dito tiwala kami na ipagpapatuloy ng bagong punong mahistrado na i-uphold ang judicial excellence at independence, pairalin ang rule of law at pangunahan ang mga reporma para itaguyod ang integridad at propesyunalismo sa hudikatura,” wika pa ni Roque.

Si Gesmundo ang ika-27 Chief Justice at pinalitan nito si CJ Diosdado Peralta na nagretiro na sa serbisyo. (Aileen Taliping)