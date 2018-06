Germany uulit sa World Cup

Itinaas ang World Cup trophy sa Rio de Janeiro noong 2014, susubukan muli ng Germany na buhatin ang tropeo ngayong 2018 sa Moscow para maging unang repeat champion sa nakalipas na mahigit 50 taon.

Tanging Italy (1934 at ‘38) at Brazil (1958 at ‘62) ang back-to-back World Cup Champions.

Liyamado ang Germany, dahil 10-0 sila sa qualifying – tanging European team na may perpektong record – at na-outscore ang mga ­nakatapat, 43-4.

Mula Hunyo 14 (Hunyo 15 sa Manila), tututok ang mundo ng ­soccer sa 12 stadium sa 11 lungsod sa Russia para sa 32-day, 64-match championship. Kaldagan sa pinakamalaking torneo ang 32 bansa.

Wala ang US sa soccer showcase ngayon, natuldukan ang pitong sunod na appearances. Absent din ang four-time champion Italy sa unang pagkakataon sapul noong 1958, natapos ang streak ng 14 consecutive appearances dahil nasilat sa Sweden sa playoff. Kinapos ang Netherlands, talo sa Spain noong 2010 final, matapos mag-third lang sa kanilang qualifying group. Hindi rin nag-qua­lify ang Chile.

Debutantes sa World Cup ang Iceland at Panama, ngayon lang nakabalik ang Peru sapul noong 1982 at Egypt na huling nakita noong 1990.

Pre-tournament favorites ang Germany at Brazil, darkhorse ang France. Limang dekada nang walang titulo ang England, huli noong 1966.

Ang Iceland (335,000) ang bansang may pinakakaunting populasyon na sasabak sa World Cup, ­record na dating hawak ng Trinidad and Tobago (1.3 million) mula 2006.