Gerald ‘papogi’ kay Gigi

Bongga talaga si Gerald Anderson, dahil lahat ng Instagram post, o kilos niya sa social media, nilalagyan ng kahulugan ng mga netizen.

Iba nga kasi ang naipundar na image ni Gerald sa mga fan, at `yon ay ang pagiging gwapo, matinik sa babae, na samahan mo pa nga nang naganap na eksena sa kanila ni Bea Alonzo.

Para sa mga fan ni Bea, hindi talaga nila matatanggap o mapapatawad ang ginawa ni Gerald sa kanilang idolo.

At para rin sa ibang fan, hindi na talaga mabubura ang ‘babaero’ image ni Gerald, na kahit kanino ipares na babae ay magiging dyowa niya, o didiskartehan niya.

Anyway, ang iba naman ay dinadaan na lang sa biro. Tulad nga nitong may IG post si Gerald, na grabe ang kaguwapuhan niya, todo emote, like a boss talaga, na karakter nga niya sa teleseryeng ‘Hello Heart’ nila ni Gigi de Lana.

Ang tukso ng mga fan, ayan na raw, umaarangkada na si Gerald sa pagpapapapogi kay Gigi. Na nagpaparamdam na ito ng kanyang nakahuhumaling na presence sa isang babae, kaguwapuhan na mahirap daw tanggihan.

Pero chika ng ibang fan, hindi didiskartehan ni Gerald si Gigi, dahil hindi naman daw ito endorser ng shampoo. Di ba, naging running joke ‘yan kay Gerald, na karamihan ng mga naging dyowa, ay endorser ng shampoo.

Anyway, again, karakter ni Gerald bilang si Saul, ang maging mas pogi, disente, kanasa-nasa, sa ‘Hello Heart’ at ang mga fan na lang ang nagbigay ng kulay, na nagpapapogi nga siya dahil kay Gigi.

Kaloka! (Dondon Sermino)