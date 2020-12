Gerald palaban sa ‘Best Dressed’ vs Oli Pettigrew, Chris Pang

Bigo man si Gerald Anderson na makapag-uwi ng tropeo sa katatapos lang na Asian Academy Creative Awards para sa teleserye niyang “A Soldier’s Heart’, waging-wagi naman ang kaguwapuhan niya para sa mga designer na nakatutok sa event na `yon.

Well, bagamat virtual nga ang ginanap na awards night, na naglagay lang sila ng green wall sa studio nila, at nilagyan ng screen ng Asian Academy Creative Awards, tumodo pa rin sa pagdadamit ang mga nominado, bisita.

At bongga nga si Gerald, dahil napansin ng maraming designer na tumutok ang kaguwapuhan at suot niya, ha!

“We did not bring the hardware home today but I’m so proud and grateful to the @asianacademycreativeawards for recognizing the hard work of everyone involved with “A Soldier’s Heart” this means a lot. I was also happy to catch up with the hardworking bosses today. Congrats direk @rekdibayani for putting together this Virtual Red Carpet, sulit!!

“And congrats brother @arjoatayde well deserved!!

“Joey number waaan!! Daming bumati sa suit mo sa international level!! Congrats @joeyespiritu23 @joeyespiritu_bespoke.. After 8 months nagkita din @nhilanhils,” sey ni Gerald.

May mga nagpa-online poll pa nga, at ang tanong ay, “Who do you think is the Best Dressed Celebrity?”

Makikita nga ang larawan ni Gerald Anderson na kahilera nina Oli Pettigrew, Miller Khan, Kavin Jay, Benjamin Kheng, Najip Ali, Royston Tan, Chris Pang, Zhang Yao Dong, Fabian Loo, Danne Yeo, Haresh Tilani, at pati na si Arjo Atayde.

Makikita rin ang photo ni Dimples Romana sa mga dapat iboto.

Sa December 7, 5pm pa raw iaanunsiyo ang panalo sa Best Dressed’, kaya sa mga fan ni Gerald, boto na kayo, no! Gorabels lang sa Facebook page ng Asian Academy Creative Awards para sa mga detalye. (Dondon Sermino)