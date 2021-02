Gerald masaya ang puso kay Julia

Maaaring close kay Gerald Anderson ang vlogger na si Joe Vargas dahil pumayag ang actor na mai-feature sa vlog nila ni Bianca Pauline na Meet Joe Bianx.

Sa kabila ng “playboy” image ni Gerald, may plano raw itong magpakasal.

“Siyempre naman, yun ang next chapter ng buhay natin,” ang sagot nga niya.

Hindi man nito nasagot ang tanong kung taken ba siya ngayon dahil sa kapag naka-3 points shoot ng bola sa basketball, exempted na siyang sagutin ang tanong ng vlogger, sobrang saya naman daw ang puso niya.

Sa tanong na gaano kasaya ang puso niya ngayon, “sobra, sobrang saya. Marami akong dahilan para maging masaya.”

Hindi rin daw maiiwan ni Gerald ang showbiz na nagbigay sa kanya ng mga bagay na meron siya ngayon. Tulad ng The 3rdFloor Gym niya kunsaan ginawa ang interview.

Pero nagmarka sa amin yung sinabi niya na, “malapit na, actually.”

Sey niya kasi, “Para mag-relax at mag-chill from work, yun, sigurado na yun. Mangyayari at mangyayari. Malapit na actually.”

At kahit na shoot naman niya ang bola, sinagot pa rin ni Gerald ang tanong kung may anak na siya ng “wala.”

Sa huli, ang mga taong nakapaligid daw sa kanya ang kanyang biggest achievement. Mga taong mapagkakatiwalaan at loyal sa kanya kahit na anong mangyari. (Rose Garcia)