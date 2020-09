Gerald inudyukang kasuhan si Jay

Ginamit ni Gerald Anderson ang dating video clip nang nagwakas na serye niyang “A Soldier’s Heart” para pasinungalingan ang kumalat na balitang nabuntis nito si Julia Barretto.

Mariin ang pagkakasulat ni Gerald ng salitang “FAKE NEWS” sa caption ng video na pinoste niya sa Instagram para patutsadahan si Jay Sonza.

“Sa panahon ngayon na ang bilis kumalat ng “FAKE NEWS”. Akala ko magiging “FAKE NEWS” din ang “a soldier’s heart”. This video is our test shots and our taping was delayed for months after this. But we still had hope…never lose,” sey niya.

May mga nag-uudyok kay Gerald na kasuhan si Jay! Pero, dedma lang ang aktor.

Kim natunaw sa titig ni Xian

Kinilig si Kim Chiu sa lambing sa kanya ng kasintahang si Xian Lim habang nasa painting exhibit sila. Makikita sina Xian at Kim sa Instagram ng aktor na nakatingin sila sa isa’t isa habang background ang mga painting na ang aktor mismo ang gumawa.

“I love staring at my masterpiece @chinitaprincess,” say ni Xian.

“I melt!!!!!” sabi naman ni Kim.

Palaging sinusorpresa ng aktor ang kanyang mga tagahanga sa mga bagong pakulo niya. Gaya nitong exhibit na ginawa sa gitna ng pandemya.

Mag-amang Atienza nagtalo sa Manila Bay

Habang kontra si dating Manila Mayor at ngayon ay Kongresista na si Lito Atienza, pinuri naman ng anak nitong si Kim Atienza ang DENR sa paglalatag ng white sand sa Manila Bay.

Lumabas na magkasalungat ang paniniwala ng mag-ama sa kontobersyal na Manila Bay white sand.

Naging hot item si Cong. Lito sa media dahil sa pagtutol nito sa dolomite sa Manila Bay. Kinontra ito ni Kuya Kim nang iposte nito ang larawang nakatayo suot ang rubber fish tail.

“#manilabaychallenge nakikiuso lang for fun. But seriously, every effort to beautify our Manila Bay is welcome. Kudos for the effort @denrofficial and the city of Manila. This is my neighborhood. I live 3 minutes away,” sabi ni Kim.

Bianca ‘jobless’ sa Australia

Isa-isa na ngang binebenta ni Bianca King ang lahat ng kanyang mga gamit. Magma-migrate na kasi siya sa Australia, kasama ang kanyang kasintahan.

Ang mga staff si Bianca ang naga-asikaso sa bentahan. Sa ngayon kasi ay nasa Australia na ito.

Pero, hindi tulad nina Jinri Park at Rich Asunchion, jobless pa rin si Bianca sa Australia.

Sherilyn umalma sa nanlait kay Ryle

Hindi na nahiyang ipangalandalakan ni Sherilyn Reyes na wala silang gaanong pera ngayon matapos matakbuhan milyon ng isang scammer.

Nasaktan si Sherilyn sa panlalait ng netizen sa anak niyang Ryle, na naglakad na naka-shades sa mall, eh hindi naman daw ito sikat.

Dinugtungan pa ng basher na magtinda na lang daw ang binata ng Beautederm product gaya ng kanyang ina.

Sumambulat sa sama ng loob si Sherilyn sa caption na `yon ng basher, kaya sinabi niyang hindi siya nahihiyang magbenta ng Beautederm product dahil tinangay nga raw ng scammer ang naipon nilang datung.

Naibahagi ni Sherilyn sa guesting niya sa Abanteliling kung paano tinangay nang ipinagkatiwala niyang tao ang mga mamahaling bags na binibenta niya.

Pero giit niya, nagpa-treat ng mga mata si Ryle kaya ito naka-tinted shades.