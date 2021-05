Gerald aprub na kay Dennis para sa anak

Lumambot na ang puso ni Dennis Padilla kay Gerald Anderson matapos ang mga naunang pagbabanta nitong maaaring makagawa siya nang hindi maganda sa aktor kapag nakita niya ito.

Sa text message reply ni Dennis sa tanong namin sa kanya kung bukas na ba siya sa posibilidad na makaharap, makausap si Gerald, sumagot ito ng “yes, ok”.

Bukod dito tinanggap na at aprubado na ni Dennis si Gerald para sa anak niyang si Julia.

“Kung saan masaya ang anak ko, ok ako,” sabi pa ni Dennis.

Matatandaang tutol si Dennis kay Gerald para kay Julia noon. At sa interview namin kay Dennis, sinabi niya na naniniwala siyang lolokohin lang nito si Julia gaya nang ginawa nitong pang-iiwan kay Bea Alonzo.

Pero nag-iba ang ihip ng hangin matapos ang pag-uusap nina Julia at Dennis sa vlog ng aktres. Nahimasmasan si Dennis at napawi ang galit kay Gerald.

Anyway, mapapanood pa rin ang interview namin kay Dennis sa Abantelliling sa Abante News Online Facebook page.

Pops, Martin nataranta, humagulgol sa sakit ng anak

Nataranta at nag-iyakan ang buong pamilya nina Pops Fernandez sa sinasabi nitong “something unexpected happened” sa bunso niyang si Ram.

Pinoste ni Pops ang selfie photo kasama ang panganay na si Robin, ang ex-husband na si Martin Nievera, at si Ram nga, na nakahiga sa hospital bed. Isinugod nga sa ospital ang binata.

“Something unexpected happened to Ram last week. We had a scare. He was brought to the hospital and tests were done. We worried, we cried and we prayed…a lot! I am posting cause Ram is recovering very well. We thank our family and friends who prayed for Ram, and are continuously praying for him. We are so grateful and relieved. It is true, health is wealth. And family, no matter what our situation is, is important, specially during times like these.. prayers are powerful. God is good,” sabi ni Pops.

Hindi sinabi ni Pops kung ano ang naging karamdaman ng anak, ang importante ay ligtas na ito.

Ellen nagmukhang tanga kay Derek

Punung-puno ng harutan, lambingan, prank ang relasyon nina Derek Ramsay at Ellen Adarna. Mga dahilan kung bakit daw laging masaya ang samahan nila.

Aliw na aliw si Derek sa tuwing bibiktimahin si Ellen. Sa video post ni Derek sa Instagram ay mapapanood na bini-video niya si Ellen habang natutulog at nakanganga. Kaloka rin na nakadilat ng kalahati ang mga mata ni Ellen.

Kumbaga, deglamorized si Ellen sa video at nawala ang kasosyalan sa itsura nito.

“Don’t kill me @maria.elena.adarna!” sabi ni Derek kay Ellen.

“You wait!” banta naman ni Elen kay Derek.

Maymay bumango nang mahiwalay kay Edward

Tagumpay ang singing career ni Maymay Entrata, ngayong nailabas na ang single niyang “Di Kawalan” at ang music video nito.

Umabot na sa 3 million views ang music video sa YouTube. Ipinagmalaki ni Maymay ang tagumpay na `yon sa Instagram, na makikita ang numero ng mga view.

Sa larawan may suot na pakpak si Maymay, na parang isang anghel.

Natutuwa naman ang mga supporter ng aktres sa achievement nito. Sabi nga, hindi talaga kawalan si Edward Barber kay Maymay, dahil lalo pa itong sumikat ngayon.