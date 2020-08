George walang kwenta – Barkley

HINDI nagtipid ng maanghang na salita ang NBA Hall of Famer na si Charles Barkley patungkol kay LA Clippers star Paul George.

Ayon kay Barkley, hindi bagay kay George ang bansag na ‘Playoff P’ dahil lagi naman itong talo sa playoffs.

“You can’t be calling yourself Playoff P and lose all the time,” tira ni Barkley kay George.

Sa Game 2 kalaban ang Dallas Mavericks, naging maalat ang shooting ni George, gumawa lang ng 14 points sa loob ng 17 tira, apat lang dito ang pumasok.

Game 3 naman kahapon ay wala ding pinagbago na 3-of-16 lang sa field para sa 11 points. (Raymark Patriarca)