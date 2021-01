George, Leonard ginulpi Orlando

BUMALIK sa lineup sina Kawhi Leonard at Paul George, dinomina ng Clippers ang Magic 116-90 Biyernes ng gabi sa Orlando.

Ginawang tuntungan ng Clippers ang 14th straight victory laban sa Orlando sapul noong Nov. 6, 2013 para maging unang NBA team na naglista ng 15 wins ngayong season.

Nagsumite si George ng 26 points, 9 rebounds at 5 assists, may 24 points si Leonard.

Limang araw ding nawala ang dalawang forward dahil sa COVID-19 protocols ng liga.

Ipinagdiinan ng dalawa ang balik sa pamamagitan ng payanig na dunks sa umpisa ng laro – si George laban kay Nikola Vucevic, si Leonard kay Aaron Gordon.

May pinagsamang 48 points na sina Leonard at George sa first three quarters, parehong tumagal ng 28 minutes at hindi na ibinalik nang lumobo sa 27 ang lead ng LA.

Mula sa field, 8 of 15 si Leonard at 10 of 19 si George.

Umayuda ng 13 points at 9 rebounds si Serge Ibaka sa Clippers.

Nilista ng Orlando ang first 11 points ng second half para dumikit sa tatlo pero na-outscore sila ng Los Angeles 28-11 mula roon. Nasa unahan pa rin ang LA 90-71 papasok ng fourth. (VE)