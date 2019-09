Georcelle ng G-Force dismayado sa Girltrends

Isa sa mga nakapanood na ng nag-viral na video ng all-female dance group na Girltrends ang kilalang choreographer na si Georcelle Dapat ng G-Force.

Dumarami kasi ang nanlalait sa dance steps sa video kung saan hindi sabay-sabay gumalaw ang mga miyembro nito.

Sana raw, tuwing sasalang ang grupo sa “It’s Showtime” ay ibigay naman nito ang todo effort sa paghataw para makaiwas na may masabi ang mga manonood.

“They performed on TV and that’s not an excuse. You said yes to a project dapat ibigay mo ‘yung all.”

Hindi tuloy maiwasan ni Georcelle na maghinala na may something o may problema talaga sa samahan ng Girltrends, bukod sa hindi talaga sila nag-praktis nang maayos.

Kamakailan nga ay bumitaw na sa grupo ang isa sa mga tinuturing na magaling sumayaw sa grupo na si Dawn Chang. (Jun Lopez)